Angèle double Lola Bunny dans "Space Jam 2"

Angèle prêtera sa voix à Zendaya dans Space Jam 2.

Après avoir été l'égérie de la campagne estivale de Chanel, Angèle vient de révéler qu'elle sera la doublure de l'actrice Zendaya dans le prochain opus de Space Jam : Nouvelle ère. Le film des Looney Tunes en live action et animé sortira le 21 juillet, soit 25 ans après le premier .

Ce mercredi 30 juin, Angèle vient d'annoncer sur un post Instagram qu'elle sera la voix de la lapine la plus iconique de la pop culture : Lola Bunny . Sur la photo Insta on voit la chanteuse en tenue de basket avec un ballon . Le magazine de cinéma Première indique que dans le communiqué de Warner Bros, il était écrit : le "Qui mieux qu’Angèle, véritable icône de sa génération, pour donner voix au personnage de Lola Bunny, seule Looney Tune à avoir vraiment la tête sur les épaules et l’étoffe d’une vraie championne ?". On comprend carrément le choix de casting du doublage . D'ailleurs avant les Looney Tunes, elle avait déjà prêté sa douce voix à Gabby Gabby dans Toy Story 4 .

"Nouvelle ère", nouvelles valeurs

"Euh quoi de neuf docteur ?" Beaucoup de choses ! Ce nouvel opus de Space Jam débarque 25 ans après le premier avec de nombreux changements. D'abord LeBron James est le successeur du grand Michael Jordan pour ce nouveau match de basket avec les Looney Tunes . Le roi de la NBA devra sauver son fils, enlevé par Don Cheadle, le maître du "Serveur Monde" .

Autre nouveauté plus que bienvenue : exit l'hypersexualisation de Lola Bunny . Le réalisateur Malcolm D Lee s'explique : "Il est important de refléter l'authenticité de personnages féminins forts et capables . . . . Nous avons donc retravaillé beaucoup de choses . D'abord son look, pour nous assurer qu'elle avait une longueur de short appropriée et qu'elle soit féminine sans être objectivée . Et puis on a voulu lui donné une vraie voix . Pour nous, l'idée était d'ancrer le personnage dans ses prouesses athlétiques, ses qualités de leader . Faire d'elle un personnage aussi entier que les autres . " Le film part déjà avec des points d'avance .

On a hâte de plonger en enfance aux côtés de Bugs Bunny, Lola, Taz, Coyote etc ! Le teaser est à découvrir ci - dessous :