"American Pie" de retour avec le 5ème film

La bande de Jim, Stifler, Finch et Michelle devraient avoir le droit à un cinquième opus.

par Geoffrey

C’est ce qu’on appelle un film générationnel, une série de film qui aura marqué toute une génération ! Lancée en 1999, la série American Pie n’aura eu de cesse de nous faire rire, nous faire rêver d’une vie étudiante parfaite, et nous faire danser sur du Rock Californien .

Avec un retour en 2001 pour une aventure estival, en 2003 pour le fameux mariage de Jim et Michelle, toute l’équipe s’était retrouvée en 2010 pour un quatrième épisode . Une nouvelle aventure avec la bande de Jim, Stifler, Finch, Michelle un peu plus adulte mais toujours aussi hilarant qui laisse passer le mauvais souvenir des nombreux spin - off moins réussis mettant en scène, le petit frère et les cousins de Stifler .

Déjà sur le devant de la scène il y a 3 ans, Tara Reid, l’interprète de Vicky, laissait entendre que toute la bande pourrait se retrouver pour les 20 ans de la franchise en 2019 . Malheureusement, rien à se mettre sous la dent cette année la ! Interviewée il y a quelques jours, l’actrice américaine a une nouvelle fois fait rêver les fans de la série en annonçant un cinquième film .

Cela va se faire . Ok, je ne peux pas vous dire quand, parce que je ne sais pas encore vraiment quand, parce qu'on a besoin de tous les acteurs en même temps pour mettre au point nos emplois du temps . Il y a un script qui est prêt, c'est tout ce que je peux vous dire . J'ai lu le script, et c'est l'un des meilleurs de la saga . C'est génial, ce 5ème film va se faire, je ne sais juste pas quand .

Un cinquième opus qui serait donc bel et bien écrit et en cours de préparation . Autant le dire tout de suite, les fans de la franchise doivent attendre ça comme une tarte au pomme tiède de leur maman .