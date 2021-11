"Alice in Borderland" saison 2 : une première date de sortie

Netflix annonce une date de sortie pour la saison 2 d'Alice in Borderland.

C'est officiel : La deuxième saison de la série dystopique à succès de Netflix, Alice in Borderland, sera diffusée en décembre 2022 .

Pour la saison 2, il faudra patienter

Netflix Japon a annoncé son programme pour 2022 lors du Netflix Japan Festival 2021 qui s'est déroulé sur deux jours à Tokyo le mercredi 10 et jeudi 11 novembre . Selon The Hollywood Reporter, Netflix ajoutera 50 nouveaux contenus japonais à la plateforme, y compris un mélange de séries et de films d'action et d'animation .

La saison deux d'Alice in Borderland, qui sera réalisée par le réalisateur original Shinsuke Satō, est actuellement en production . Kento Yamazaki reprendra son rôle principal de Ryōhei Arisu et Tao Tsuchiya reviendra dans le rôle de Yuzuha Usagi .

Alice in Borderland est basée sur le manga populaire du même nom de Haro Asa . La première saison a fait ses débuts sur Netflix en décembre 2020 et s'est rapidement hissée dans le Top 10 des séries les plus visionnées de plusieurs pays .

Malgré ce succès, il faudra donc patienter avant de retrouver Arisu, le jeune homme apathique, sans emploi et obsédé par les jeux vidéo et Usago, la jeune femme qui navigue seule dans les jeux vidéos .