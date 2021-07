Alexandre Astier remercie les 200 000 fans qui sont allés voir "Kaamelott" en avant-première

Alexandre Astier a tenu à remercier les 200 000 fans qui sont venus voir le film Kaamelott en avant-première.

par Team Mouv'

L'avant - première en cinéma du film de la saga Kaamelott a ameuté près de 200 000 fans, les tickets se sont vendus en moins de 24 heures, un record en France. Si l'attente a été longue, les fidèles du roi Arthur ont pu se consoler lors de cette première en salles . Alexandre Astier n'a pas tardé à remercier sur Twitter les milliers de spectateurs .

Le roi Arthur remercie ses fans fidèles

Malgré les années, la série n'a pas perdu l'engouement de ses débuts . Les téléspectateurs se sont rués pour regarder le premier volet avant les autres français . Le réalisateur et comédien, Alexandre Astier a été extrêmement touché et l'a fait savoir sur son compte Twitter . Ce mardi 20 juillet il a tweeté : "Cher tous, A priori, au dodo de ce soir, vous serez 200 . 000 à avoir vu KV1 . __C’est avec une vive émotion ( ce n’est pas une formule ) que je vous souhaite un bon retour au Royaume de Logres . Je vous avais dit qu’il reviendrait…" .

Avec autant de soutien de la part de son public, on peut comprendre son émotion . La folie Kaamelott ne s'arrête pas, entre les tickets vendus en moins de 24h et le fan près à regarder le film 200 fois, Alexandre Astier peut surtout se vanter d'avoir une créativité assez riche pour toucher de nombreux français . On espère que le deuxième volet arrivera très vite !