Aaron Paul a demandé à Bryan Cranston d'être le parrain de son fils

Bryan Cranston devient le parrain du fils de son camarade d'acting dans "Breaking Bad", Aaron Paul.

Aaron Paul, nouveau père et acteur mythique dans "Breaking Bad", est passé au Tonight Show avec Jimmy Fallon pour parler de quelques-uns de ses projets en cours, dont un petit garçon.

Belle preuve d'amitié

"Il s'appelle Ryden et je l'adore", a déclaré Paul à Fallon, ajoutant qu'il est "épuisé". Dans la nouvelle saison de "Better Call Saul", le lauréat d'un Emmy retrouve son ancien partenaire et meilleur ami de "Breaking Bad", Bryan Cranston, à qui Paul a demandé de jouer un rôle spécial dans la vie du petit Ryden.

"J'ai demandé à Bryan, le jour de son anniversaire, s'il voulait être le parrain de notre bébé", a déclaré Paul à Jimmy Fallon, en plaisantant sur le fait que Cranston a décliné l'offre. "Non, il est très excité, très honoré. J'aime cet homme à la folie. C'est l'un de mes meilleurs amis au monde, et, donc oui, c'était juste une évidence."

Quant au fait de retrouver le rôle de Jesse Pinkman dans "Better Call Saul", Paul déclare : "C'était agréable de zipper à nouveau la peau de Pinkman, vous savez ?". Il admet également : "C'était étrange, c'était en grande partie la même équipe de 'Breaking Bad' qui travaillait sur 'Better Call Saul', donc c'était juste sympa d'être réuni avec ce magnifique groupe de personnes au Nouveau Mexique."

Un groupe qui semble réellement lui tenir à cœur puisqu'il a fait de son principal camarade de jeu, l'un des acteurs majeurs dans la vie de son fils.