8 Mile : Seth Rogen a foiré son casting pour jouer avec Eminem

L'acteur Seth Rogen est revenu sur le fiasco de son audition pour 8 Mile.

L'acteur que vous connaissez pour jouer Cheddar Bob aurait pu être bien différent . En effet, comme l'a révélé Seth Rogen dans ses mémoires intitulées Yearbook, il avait passé une audition pour avoir le rôle, et jouer dans 8 Mile au côté d'Eminem, comme le relaye GQ.

“C'est l'audition la plus bizarre de toute ma vie, de très loin”, explique Seth Rogen dans son livre . L'acteur canadien explique qu'il a du se rendre à l'audition avec un ami, qui lui donnerait la réplique, c'était un souhait de la directrice de casting du film, Mali Finn . Il a alors choisi Jason Segel, avec qui il est proche depuis de la série Freaks and Geeks qui a aussi passé le casting . Ainsi, ils pouvaient interchanger les rôles, l'un jouait Cheddar Bob et l'autre B . Rabbit, puis inversement .

Une audition complètement ratée

Après un entrainement entre les deux hommes, les acteurs se sont rendus au casting, et tout s'est très mal passé . Les répliques étaient difficiles à jouer, car le rôle ne correspondait pas du tout au profil des deux acteurs . Il explique "La plupart du temps, les auditions sont déjà très embarrassantes . Et là, ton meilleur ami est en train de te regarder la passer, et plus, on auditionne pour des rôles de mecs du ghetto à Detroit . On était pas dans notre élément ! Dès que l'un de nous commençait à parler, l'autre explosait de rire . "

Il poursuit en se souvenant d'une réplique, concernant le Paisley Park, des studios d'enregistrement fondés par Prince : "Je disais : Yo Rabbit ! Faut que t'enregistres tes p * * * * ns de sons à Paisley Park ! Et Jason répondait : Yooo, où ça ? ! Et là je disais : À Paisley Park, en * * * * é, yo ! " Morts de rire, les deux acteurs sont finalement partis en s'excusant .

Finalement, c'est l'acteur Evan Jones qui a obtenu le rôle, et qui a marqué les esprits avec son interprétation hilarante . On se souvient notamment de cette scène lorsque MC Bob, se tire dessus sans faire exprès .

