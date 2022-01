50 Cent va produire une série sur les célèbres meurtres non-résolus du hip-hop

Dans une série co-produite avec Mona Scott-Young et Van Lathan, 50 Cent compte se pencher sur les mythiques meurtres non-élucidés dans le monde du rap US.

par Team Mouv'

2Pac, The Notorious B.I.G, Soulja Smith, et plus récemment XXXTentacion, Pop Smoke ou encore Young Dolph : la liste des rappeurs américains assassinés est longue. Pour leur rendre hommage, 50 Cent a décidé de co-produire une série revenants sur les affaires non-élucidées parmi ces meurtres.

50 Cent a annoncé un nouveau projet : celui-ci a décidé de s'associer avec Mona Scott-Young, productrice de Love & Hip-Hop, et Van Lathan, journaliste à TMZ, pour lancer une nouvelle série appelée Hip-Hop Homicides. Le projet aura pour but de revenir sur plusieurs meurtres non-élucidés dans la communauté du hip-hop aux US, afin d'essayer de les résoudre.

50 Cent en mode Sherlock Holmes

Présentée par Van Lathan, la série sera divisée en huit épisodes et sortira courant 2022 sur AMC aux Etats-Unis, selon Deadline. Co-produite par Monami Production et Linosgate, la série promet déjà d'être un événement. Mona-Scott Young, productrice aux côtés de 50 Cent, se confie ainsi : "50 et moi, on a créé cette série en réponse au nombre anormalement élevé de meurtres dans le hip-hop. Avec cette série qui a les pieds sur terre, on va examiner de près et explorer les indices de ces affaires en espérant pouvoir offrir des réponses aux proches".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour Curtis Jackson aka 50, cette production est nécessaire à la communauté rap américaine : "Le hip-hop aime les choses qui sont cassées. Cette série va permettre de mettre en lumières ceux qui n'ont pas réussi à survivre ce bordel". Ayant lui-même vécu une agression par balles le 24 mai 2000, le rappeur de New York sait de quoi il parle, et veut à présent rendre hommage à ceux qui n'ont pas eu, comme lui, la chance d'en réchapper.

Une série qui promet d'être à la fois éducative, palpitante et utile, et qui a, avec 50 cent en producteur, tous les ingrédients pour être un des gros succès de 2022.