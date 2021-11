50 Cent révèle qu'il sera dans "Expendables 4" et dévoile les premières photos

50 Cent est fier d'annoncer qu'il a son rôle dans le quatrième volet du film "Expendables".

par Team Mouv'

Près de 7 ans après le dernier volet sorti en 2014 la saga Expendables portée par Sylvester Stallone et JAson Statham va faire son grand retour sur nos écrans pour un quatrième volet dont le tournage a déjà commencé .

Si l'on retrouve évidemment le casting des trois premiers films, pour ce nouvel épisode, Sylvester Stallone ne sera plus au cœur de l'intrigue, mais il sera bien présent : en effet, il laissera la place à Jason Statham pour incarner le personnage principal.

50 Cent en mode bagarre

A la liste du casting comportant Jason Statham, Jet Li, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren, Jean - Claude Van Damme, Harrison Ford, Wesley Snipes, Antonio Banderas, Mel Gibson ou encore Chuck Norris, s'ajoute de nouveaux visages dans ce Expendables 4 mis en scène par Scott Waugh ( Need for Speed ) à savoir 50 Cent, Andy Garcia, Tony Jaa, Megan Fox et Iko Uwais .

Le rappeur Fifty continue d'exploiter ses talents d'acteur et il est fier de dévoiler les premières images de lui dans le volet 4 d'Expendables sur ses réseaux sociaux :