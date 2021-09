50 Cent rejoint l'équipe d''Expendables" 4

Pour le retour de la franchise, 50 cent sera parmi les nouvelles recrues.

50 Cent continue d'exploiter ses talents d'acteur et va rejoindre le casting du prochain volet de la franchise Expendables comme l'a annoncé le Hollywood Reporter. Dans le rôle d'une nouvelle recrue, il sera rejoint par Megan Fox que l'on a pu voir dans la saga Transformers . Sylvester Stallone, Randy Couture, Dolph Lundgren et Jason Statham reprendront également leurs rôles dans la franchise culte .

"Expendables" : le grand retour

C'est donc près de 7 ans après le dernier volet sorti en 2014 que la saga va faire son grand retour sur nos écrans pour un quatrième épisode dont le tournage débutera en octobre prochain . Si l'on retrouve évidemment le casting des trois premiers films, pour ce nouvel épisode, Sylvester Stallone ne sera plus au cœur de l'intrigue, mais il sera bien présent : en effet, il laissera la place à Jason Statham pour incarner le personnage principal. Mais alors, à quoi s'attendre pour ce nouveau volet ? Que les fans se rassurent, la réalisation s’annonce explosive puisque c’est Scott Waugh (Need For Speed​) , ancien cascadeur, qui sera en charge de la mise en scène . De même pour Jason Constantine, qui produit aussi le film et assure que "Le nouveau film ira encore plus loin et sera la plus grande et la plus folle aventure jamais réalisée . C’est tellement amusant de réunir ces stars pour un film d’action sans retenue . " On sait donc à quoi s'attendre et c'est rassurant, il n'y a plus qu'à espérer que le film soit à la hauteur des trois premiers mais aussi des attentes du public qui n'en pouvait plus d'attendre la suite de cette saga mythique .

En attendant d'en savoir plus sur les dates, on vous laisse vous raffraichir la mémoire avec le trailer du dernier opus Expendables 3 :