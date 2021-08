50 Cent dévoile le teaser de sa série "BMF"

La "Black Mafia Familly" sera bientôt sur nos écrans !

par Team Mouv'

Ce n'est plus qu'une question de semaine avant que 50 Cent ne lève le voile sur sa prochaine série intitulée BMF pour "Black Mafia Familly" . Cette série produite par le rappeur légendaire de New - York sera disponible fin septembre sur la plateforme de streaming STARZ .

A la "Get Rich or Die Trying"

La série de Fifty s’inspire de l’histoire vraie de deux frères issus des rues du sud - ouest de Détroit à la fin des années 1980 qui ont fondé l’une des familles criminelles les plus influentes des États - Unis . Le charisme de Demetrius “Big Meech” Flenory combiné au sens des affaires de Terry “Southwest T” Flenory permettent aux deux frères d’imaginer une expansion de l’organisation au - delà du trafic de drogue et directement dans le monde du hip - hop :

Eminem dans le rôle d'un flic ? !

Alors que des images de Snoop Dogg dans le rôle d'un pasteur circulent déjà, on apprenait hier qu'Eminem allait jouer dans la série de son amis de toujours . Fait amusant : on retrouvera Slim Shady dans le rôle d'un agent de police puisqu'il devrait incarner un ex - agent infiltré du FBI. . . ça promet !