"1899" : Netflix annonce sa nouvelle série par les créateurs de "Dark"

Netflix vient de dévoiler un mystérieux teaser pour annoncer la sortie d'une nouvelle série "1899".

La plateforme de streaming Netflix continue d'étoffer son catalogue et c'est la catégorie série qui en bénéficie : une nouvelle création va voir le jour . La série s'intitule 1899 et est imaginée par les créateurs de Dark, Jantje Friese et Baran bo Odar, un autre programme à succès de Netflix . Une série allemande à suspens qui a conquis des milliers de téléspectateurs .

"1899" la série pleine de mystères

Alors nul doute que 1899__, cette nouvelle série à venir soit tout à fait prometteuse, notamment à juger par son premier teaser mystérieux . En effet, pour conserver l'effet de surprise, Netflix a partagé un premier teaser de moins d'une minute, laissant deviner seulement un aperçu de l'ambiance de la série . Une atmosphère à première vu sombre et pleine de suspens.

Avec pour seules informations, un court descriptif du synopsis : "des migrants de toutes origines quittent l’Europe pour aller à New - York . Le cauchemar commence lorsqu’ils croisent un deuxième navire en perdition…" Evidemment, à la question "quand ?" Netflix se contente de répondre "prochainement" aux internautes très curieux d'en découvrir plus .

Cependant, comme le rapporte Allociné, le projet est très ambitieux : le casting étant international, chaque acteur jouera dans sa langue maternelle. Une ambition suffisamment rare pour être soulignée et qui rejoint Heroes au rayon des séries multilingues .