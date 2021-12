Will Smith et Jada Pink : une pétition pour qu’ils ne parlent plus de leur vie sexuelle en interview

Will Smith et Jada Pink font face à une pétition pour qu’ils arrêtent de parler de leur vie intime lors des interviews.

par Team Mouv'

Une pétition demandant aux journalistes de ne plus interviewer Will Smith et Jada Pinkett Smith a recueilli plus de 20 000 signatures.

Plus de 20 000 signatures en une semaine

Apparaissant sur le site d'hébergement de pétitions Change.org, l'appel a été lancé par l'utilisateur Dexter Morales le 26 novembre, avec la mention "Arrêtez d'interviewer Will et Jada Smith !". Si le créateur de cette pétition n'a pas révélé les causes de sa création, les signataires ont exprimé leur frustration face à la tendance du couple à divulguer des détails intimes de leur vie privée. "Tout ce que j'apprends sur ce couple est contre ma volonté. Libérez-nous", a commenté un utilisateur. "Honnêtement, c'est trop. Les célébrités ne partagent généralement pas plus d'informations que ce que nous voulons savoir, mais ces deux-là sont une exception. Ils ont besoin de s'écarter un peu des feux de la rampe", a écrit un autre utilisateur.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La pétition fait suite à la sortie des mémoires de Will Smith, dans lesquelles la star hollywoodienne se penche sur son mariage avec Pinkett Smith et son divorce avec sa première femme, Sheree Zampino. Ce n'est pas la première fois que les Smith partagent des révélations sur leur vie personnelle. Plus tôt cette année, Pinkett Smith a invité Gwyneth Paltrow sur son émission Facebook "Red Table Talk" pour avoir une conversation franche sur leur vie sexuelle.

Alors cette pétition aura-t-elle un vrai impact ? Elle aura au moins le mérite d'informer le couple Smith que certains spectateurs en ont assez de leurs histoires intimes.