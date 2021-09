West-Kardashian : leur fille North est "totalement gothique" selon sa mère

Selon sa mère, North, la fille aînée du couple Kardashian-West, serait "devenue une gothique"

par Team Mouv'

En interview avec Ellen DeGeneres, Kim Kardashian est revenue sur l'évolution des quatre enfants qu'elle a avec Kanye West. Selon elle, chacun des petits Kardashian - West a sa propre particularité, et la plus grande est dans une phase gothique .

L'ex couple le plus célèbre de la télé américaine a toujours aimé jouer de son image et délivrer des petits morceaux de "vraie vie" . Aux dernières nouvelles, les marmots grandissent vite, et ont de forts caractères . Si les trois plus petits ont des goûts relativement classiques ( les jeux vidéos pour Saint, 5 ans; les princesses pour Chicago, 3; et les dessins animés pour Psalm, le petit dernier ) , North, la fille aînée du couple, serait devenue gothique .

Une aînée au fort caractère

"Elle met des faux tatouages sur son visage, elle écoute Black Sabbath, elle est totalement gothique", raconte la maman la plus connue du game . On a tous été ados, et on sait les phases par lesquelles ces derniers peuvent passer, mais le style de North peut surprendre . A 8 ans, on imagine la petite en pleine crise de pré - ado agitant la tête sur Heaven and Hell, anti - système et anti - capitalisme . Un comble pour la fille du couple le plus bling - bling de la planète .

Les goûts musicaux de North vont - ils donc influencer ceux de son père ? Une perspective qui semble peu probable, même si celle - ci a peut - être déjà influencé sa mère, qui s'est promenée habillée en détraqueur sur le tapis du Met Gala .