Wejdene en couple ? Elle répond dans TPMP

Invitée sur le plateau de l'émission Touche Pas A Mon Poste, la jeune chanteuse Wejdene a répondu sans équivoque aux interrogations sur ses relations amoureuses.

par Team Mouv'

Elle a créé l'événement en 2020 avec ses hits Anissa certifié diamant ( "Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue" ) ou encore Coco, issus de son premier album 16, sorti en septembre dernier . Wejdene a déjà sorti la réédition du projet le vendredi 2 avril 2021 intitulée 16 ( ou pas ) comprenant huit nouveaux titres tels que Je t'aime de ouf ou 1,2,3 dont deux collaborations : JuL et Hatik.

La jeune chanteuse interroge

Habituée des polémiques notamment sur son âge, ses relations amoureuses ou encore dernièrement sur un morceau écrit pour elle par Maes et retiré des plateformes de streaming, la jeune chanteuse est sujette aux questions indiscrètes et rumeurs sur les réseaux sociaux notamment sur sa vie amoureuse où on lui prête des relations avec les Youtubeurs Just Riadh ou encore Michou.

Récemment invitée sur sur le plateau de l'émission phare du petit écran Touche Pas A Mon Poste, la jeune chanteuse Wejdene a répondu sans équivoque aux interrogations sur ses relations amoureuses . En effet, à la question "Es - tu amoureuse? Avec qui t'es ou qui t'es pas ?", elle répond à Cyril Hanouna : "J'ai pas de mec, y a rien avec Michou c'est mon pote . Je suis célibataire" .

L'animateur remet les points sur les i sur cette interrogation et affirme "elle est célibataire, elle est dans la musique, lâchez là" .

Plus de place pour la curiosité, tout est dit .