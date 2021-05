USA : vers une pénurie de poulet ?

Une nouvelle pénurie due à la pandémie mondiale.

par Geoffrey

Après les nains de jardin et le ketchup c’est au tour du poulet ! Pourtant une pénurie de produits alimentaires n'est pas quelque chose d’envisageable pour beaucoup d’américains ! Avec une nation qui possède de nombreux produits en abondance une pénurie potentielle d’un des aliments préférés des Américains n'est pas quelque chose à prendre à la légère .

Malheureusement, le pays est actuellement au bord d'une crise massive du poulet . Selon les professionnels de l'agriculture et les cadres de la restauration rapide, l'augmentation de la demande et la diminution de l'offre de volaille pendant la pandémie ont créé une situation désastreuse .

Les dirigeants de fast food notent spécifiquement la difficulté de stocker suffisamment de poulet dans leurs installations comme des cryspers, des tenders, ou encore des chiken wings . Le PDG de Yum Brands, David Gibbs a déclaré :

La demande pour les nouveaux sandwich à base de poulet a été si forte que, associée au resserrement général de l'offre de poulet domestique, notre principal défi a été de répondre à cette demande

Le poulet est la viande la plus mangée aux États - Unis depuis des années, et la pandémie de COVID - 19 a gravement affecté l'industrie de la volaille qui est en partie à l'origine de ce déficit . Les restrictions relatives aux coronavirus ont amené les usines de volailles à réduire leur personnel, bien que la demande de poulet ait augmenté car des millions d'Américains ont été forcés de se confiner . Les intempéries dans les principales régions productrices de poulets comme le Texas et l'Arkansas ont également contribué à créer cette crise .