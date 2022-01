Uno lance une version "sauvage" qui va faire très mal à vos adversaires

Le mythique jeu Uno se réinvente avec une série de nouvelles cartes pour pimenter le jeu.

par Team Mouv'

Arrêtez tout : Uno a décidé de lancer des nouvelles cartes pour son jeu mythique, et les parties s'annoncent explosives.

Attention, ça va être barbare. Une version "sauvage" du fameux jeu de société Uno vient d'être dévoilée par Mattel : UNO All Wild contiendra 5 nouvelles cartes, afin d'ajouter du piment au jeu. Disponibles pour l'instant seulement dans les magasins Target aux Etats-Unis, ces cartes font déjà rêver les fans de Uno à travers le monde.

Des cartes d'action bien salées

Pas de cartes de couleurs ou de nombres dans cette addition au jeu, mais des actions bien agressives : les cartes Wild Target +2 et Wild Reverse permettront aux joueurs d'accélérer le jeu en s'attaquant à des adversaires spécifiques. On retrouve aussi la Wild Skip Two, qui permet de sauter le tour de deux autres joueurs; la Wild Forced Swap, qui force les joueurs à échanger leurs mains entières.

Mattel promet ainsi des parties plus rapides, intenses et imprévisibles que ce que l'on connaissait pour l'instant. Et l'entreprise le promet : "cette édition est aussi addictive qu'exaltante et est un très bon cadeau pour les joueurs de 7 ans et plus". Une version lancée par surprise qui permettra sans doute de relancer bien des parties en famille ou entre amis, alors que le jeu a toujours autant de succès, s'unissant même avec Nike pour une collab sur des Sneakers.

S'il faudra encore attendre pour voir cette édition commercialisée en France, vous pouvez vous rapprocher d'une boutique de jeux de société pour essayer de commander un exemplaire du jeu, si vous avez trop hâte de mettre K.O vos potes avec des cartes tout aussi fourbes qu'inattendue.