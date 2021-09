Uno confirme : "Il est ABSOLUMENT interdit d’enchainer les +2 au UNO"

Un employé de Mattel revient sur les règles du Uno pour mettre fin au débat.

par Team Mouv'

Si vous avez déjà joué au Uno, vous avez aussi sans doute reçu au moins une fois une addition de + 4 . Dévastatrice, cette action fait souvent balancer la partie et a créé des débats interminables au sein de nombreux groupes d'amis . Pour le bien de tous et la paix des foyers, un employé de chez Mattel est venu mettre fin aux rumeurs et différents malentendus sur jeu .

Selon Yannick, interviewé par Konbini ce vendredi, "il est absolument interdit d'enchaîner les + 2 au UNO". Pour ceux qui se demandent, il en va de même, évidemment, des + 4 et autres cartes du même type . Les vraies règles du UNO comprennent aussi le fait que la carte inversion n'a aucun intérêt en jeu de 1 contre 1, puisqu'il est interdit de jouer deux fois de suite.

Par ailleurs, et on insiste bien sur ce point, on ne peut poser un + 4 que si la couleur demandée n'est pas disponible. Bon à savoir : vous pouvez challenger le joueur qui vous met un + 4, pour vérifier qu'il n'a réellement pas la bonne couleur . Vous prenez le risque, cependant, de prendre deux cartes supplémentaire si le joueur n'avait, en effet, pas la carte désirée .

On apprend aussi, au cas où ce ne serait pas clair : on ne peut pas poser deux cartes similaires l'une sur l'autre, mais on peut finir le jeu avec des cartes noires . Et enfin, si vous oubliez de dire "Uno" quand il ne vous reste qu'une carte, vous devez bien piocher deux cartes .

Yannick plie le game en clarifiant les règles, à vous de vous en imprégner pour le plier avec vos collègues de jeu .