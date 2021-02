Des super-marchés proposent des paniers "Saint-Valentin" pour les clients célibataires

Rencontrer l'âme soeur au super-marché, ça demande du courage, mais c'est possible !

par Team Mouv'

Des super - marchés français ont eu une idée plutôt originale pour célébrer la Saint - Valentin de 2021 : proposer à leurs clients célibataires de se démarquer en utilisant des paniers spécialement décorés pour l'occasion . Avec ces paniers "spécial célibataire", les coeurs à prendre pourront se repérer facilement dans les magasins et à la caisse . . . Duels de regards en perspective !

Période difficile pour les dragueurs/dragueuses

Le Parisien est allé à la rencontre de Lola dans un Leclerc à Thionville ( Moselle ) . La jeune femme rapporte qu'"En ce moment, il n'y a plus rien pour faire connaissance . Je suis inscrite sur trois applications de rencontre, mais pour voir la personne, il faut aller chez elle__ . C'est trop dangereux, on ne sait pas sur qui on peut tomber . " Elle n'a donc pas hésité à prendre le panier célibataire proposé par l'enseigne .

La responsable communication du magasin, Claire Kiffer, rapporte au Parisien qu'"Il s'agit surtout de cibler des personnes d'une trentaine d'années qui font des petites courses" .

Au Capbreton où le même dispositif amoureux est en place, France Bleu Gascogne rapporte que ces petits paniers roses font sourire les clients, mais que "peu d'entre eux les utilisent" .

Les journalistes de TF1 ont voulu investiguer et sont allés jusqu'à suivre Gérard sur le "terrain", avec son "panier célibataire" dans les rayons du super - marché de Capbreton . Au détour du rayon boucherie, il tombera ( enfin ) sur une cliente munie d'un panier célib' ! Sauf qu'elle s'était juste trompée de panier . . . coup dur pour Gérard .

Un joli coup de com '?

Si la plupart des clients semblent amusés ou au pire, totalement indifférents à ce petit coup de comm', l'enseigne de super - marchés s'est tout de même aventurée sur un terrain sensible : celui des rapports hommes / femmes . A Thionville, ils attribuent les couleurs bleus et roses au genre masculin/féminin alors qu'à Capbreton, les pictogrammes représentent tous des couples hétérosexuels . . . on a vu plus inclusif .