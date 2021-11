Un sosie de Drake donne des concerts en club

Un faux Drake fait le tour des clubs de Miami et donne des concerts.

par Team Mouv'

Pas sûr que Drake soit très content de la situation, mais en tout cas, ça doit bien l'amuser. Depuis quelques jours, son sosie donne des concerts en club et affole la toile.

Ressemblant comme deux gouttes d'eau à la star canadienne, le faux Drake en profite, et on l'a déjà vu en train de faire des photos avec des fans, et désormais sur scène. L'homme qui viendrait aussi de Toronto a repris en club des gros tubes du vrai Drake, comme Trophies ou encore Way 2 Sexy, comme l'affirme Booska-P.

Dans une vidéo repostée par Akademiks, on peut voir le sosie dans un club en train de parler à ses "faux fans", il lâche : "Est-ce que je suis vraiment Drizzy ? Je viens de Toronto, je suis arrivé il y a 6 jours, et j'ai percé. Tory Lanez m'a posté en story, donc on kiffe, ça fait partie des plans de dieu (God's Plan)". Un moment ultra marrant, qui fait le buzz sur les réseaux.

Et même si le buzz s'annonce très court, le sosie de Drake en profite et doit prendre un petit chèque sympa pour venir amuser la galerie... On attend désormais la rencontre entre Drake et... Drake.

