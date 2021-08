Un homme a mangé des Big Mac tous les jours pendant 50 ans

Un régime alimentaire qui lui a valu un record dans le Guinness World.

par Team Mouv'

Il se nomme Donald Gorske, originaire du Wisconsin et il détient le record du plus grand mangeur de Big Mac dans le Guinness . On ne sait pas s'il y a de quoi être fier, mais Donald peut se vanter d'avoir battu le précédent record établi à 30 000 burgers car il vient d'atteindre un total de 32 340 sandwichs Big Mac mangés et cela tous les jours pendant 50 ans .

Coup de foudre alimentaire

Comme le rapporte HypeBeast, Donald Gorske a commencé son périple gourmand en 1972 où il mangea un Big Mac, sandwich emblématique de l'enseigne McDonald's pour la première fois et décida ce jour là qu'il en mangerait pour le restant de ses jours . Un peu comme un coup de foudre . . . alimentaire . Au pic de son investissement dans cette course au record, Donald est même arrivé au stade d'en manger neuf par jour, une fréquence qu'il a depuis réduit à 2 maximum par jour .

Même à la retraite, Donald s'est organisé pour avoir son stock pour la semaine, lui évitant ainsi de se déplacer trop souvent pour sa dose journalière . L'enseigne du burger fait tellement partie de sa vie qu'il a des photos de ses enfants et de leur premiers Big Mac quand d'autres ont les photos des premiers pas de leur enfants . Pour les plus curieux, vous pouvez retrouver l'intégralité de son histoire juste en dessous :