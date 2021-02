Tyler The Creator a produit la musique de la nouvelle pub Coca-Cola

Pour la musique de son nouveau spot publicitaire, Coca-Cola a fait appel à Tyler The Creator.

par Team Mouv'

Entre les rappeurs et la pub, c’est une grande histoire d’amour . Depuis Run DMC pour Adidas en 1986, de très nombreux artistes hip - hop sont apparus dans des spots, comme MC Hammer pour KFC, Jay - Z pour Reebok, ou plus récemment Snoop Dogg pour Just Eat . Le phénomène a même touché la France, et ça n’a pas toujours été glorieux…

Les publicités de Coca - Cola sont souvent marquantes, comme pour rappeler l’importance de l’entreprise d’Atlanta dans l'imaginaire collectif . C'est Tyler The Creator qui a été choisi pour composer la musique de la nouvelle pub Coca . Il n'apparait en revanche pas à l'écran .

Une pub hystérique

Le spot publicitaire laisse vite part à la frénésie . Après avoir bu une gorgée de Coca, les personnes ne peuvent s’empêcher de danser une chorégraphie hyper - dynamique sur le rythme entêtant conçu par le rappeur de Los Angeles . En plus de l’instrumentale, Tyler pose également sa voix, et c’est même lui qui joue de la flûte au début de la pub, d’après ses dires .

"Merci à Coca - Cola pour tout l’amour et cette opportunité, j’étais en mode "je sais pas trop…" mais je l’ai finalement fait . Les pubs ont besoin de morceaux comme ça" a - t - il tweeté, apparemment très joyeux de cette collaboration . On vous laisse voir la pub juste après :