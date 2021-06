Travis Scott : incroyable Mr Boris Becker infiltre sa sécurité au défilé Dior à Paris

Le roi du prank Mr Boris Becker a fait fort : s'infiltrer dans la sécurité de Travis Scott.

par Anissa Echaïeb

En plus d'être un des rappeurs les plus influents de sa génération, Travis Scott est aussi une référence en matière de mode . Si l'on ne compte plus ses nombreuses collaborations avec Nike, ce dernier monte d'un cran avec une collaboration avec l'une des plus prestigieuses maison de mode, Dior.

Travis Scott au milieu de la foule de fans à Paris

Justement, le rappeur est venu la présenter à Paris ce vendredi 25 juin 2021 et on peut dire que le succès et les dans était au rendez - vous . En effet, Travis s'est retrouvé englouti par ses fans qui l'attendaient à la sortie de sa présentation . . Quelque peu paniqué comme on a pu le voir sur les vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux , La Flame était entouré de gardes du corps pour surmonter la cohue mais pas que . . .

Plus c'est gros plus ça passe : Mr Boris Becker assure la sécurité de Travis Scott

Gros influenceur, roi du prank et très souvent accompagné de son gars Fukay, Mr Boris Becker a fait super fort avec son comparse ! Il a infiltré sans aucun souci la sécurité de Travis Scott et le défilé Dior et s'est retrouvé à être parmi le staff de la sécurité . Très très fort :

Assez dingue non ?

