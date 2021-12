Travis Scott et Kylie Jenner "inséparables" et excités avant l'arrivée de leur deuxième enfant

Kylie Jenner et Travis Scott préparent avec bonheur l'arrivée de leur deuxième enfant.

par Team Mouv'

Depuis la tragédie qui a eu lieu au festival Astroworld, Travis Scott et sa compagne Kylie Jenner sont restés très discrets, et leurs proches ont surtout fait part de la dévastation du rappeur, qui s'était apparemment enfermé chez lui . Mais malgré la difficulté de cette période, le couple se réjouit d'un heureux événement : leur deuxième enfant est en route, et les deux tourtereaux sont comblés .

La famille s'agrandit

La grossesse de Kylie n'est pas une nouvelle, puisque celle - ci avait donné l'information en septembre, et doit à présent être à environ quatre ou cinq mois de grossesse . D'après E ! News, Kylie aurait profité des dernières semaines pour se reposer et préparer l'arrivée du bébé : "elle traîne avec sa famille et des amis proches et se repose jusqu'à l'arrivée du bébé . Elle adore être à la maison et a commencé à préparer sa chambre" .

Toujours selon la même source, Stormi, la première fille du couple de célébrités, serait ravie de la grossesse de sa maman et de l'arrivée prochain d'un petit frère ou d'une petite soeur : "Stormi est vraiment excitée d'avoir un frère ou une soeur et parle du bébé toute la journée. Elle est très au courant et très excitée" .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Quand à Travis, malgré ses difficultés psychologiques suite au drame ayant eu lieu au festival et la nuée de reproches, ainsi que de dépôts de plaintes à son encontre, il semble qu'il ait beaucoup aidé sa compagne, en papa moderne : "Travis a été à ses côtés et a été très soutenant pendant sa grossesse . Ils sont vraiment devenus inséparables et s'appuient l'un sur l'autre . Ils sont tous les deux très excités par l'arrivée du bébé" .

Alors, le couple cherche - t - il à détourner l'attention du drame d'Astroworld ? En tout cas, on ne sait pas quand ce bébé doit naître exactement, et les deux parents n'ont pas annoncé ni de prénom ni de genre pour leur futur enfant . Mais cet heureux événement promet de ramener un peu de douceur dans une famille qui a été récemment troublée .