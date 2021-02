"Top Chef 2021" : l'assiette "cuvette des chiottes" d'un candidat fait un gros flop

Pour son épreuve de "trompe l'oeil", un candidat de Top Chef s'est un peu trop lâché ...

par Team Mouv'

Depuis le 10 février dernier, les téléspectateurs d'M6 peuvent suivre les aventures culinaires des cuistôts de Top Chef 2021, la célèbre émission de cuisine .

Mercredi, le chef étoilé Andoni Aduriz a voulu challenger les 15 cuisiniers autour du thème du trompe l'œil : faire une assiette qui ne donne pas envie, mais qui est très bonne . Le candidat Arnaud de la team Michel Sarran est allé jusqu'au bout du concept, en proposant un assiette . . . de chiottes . Et évidement, personne n'a eu envie de manger ça !

"C’est le dernier endroit où l’on irait manger, donc il faut le faire" expliquait le jeune cuisinier devant les caméras . Devant le jury de l'émission en revanche, l'idée paraissait un peu moins géniale :

Au final, Arnaud a presque trop bien réussi son épreuve . Le chef espagnol a décidé d'éliminer son assiette sans même la goûter et on peut les comprendre : "C’était trop évident et trop osé" .

L'illusion est trop parfaite

Cette création en trompe l'œil donnait l'impression que le plat n'était pas du tout comestible : pour “La cuvette des chiottes” Arnaud a composé son assiette d'"__un caca, et un rouleau de papier toilette".

Le rouleau de papier toilette est fait en biscuit "Joconde" fourré à la nougatine et le caca est une simple mousse de chocolat supplément piment d’Espelette . Merci, mais non merci . . .