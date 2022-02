TikTok : deux ados menacés de mort après avoir dansé en crop-top dans une église

En publiant une vidéo où ils dansent en cop-top dans une église, deux jeunes influenceurs ont créé la polémique.

par Team Mouv'

Ce sont d'abord les internautes qui ont été choqués pour certains, de voir les deux influenceurs Benjamin Ledig et Queen Paul danser en cop - top dans l'église Saint - Paul - Saint - Louis, dans le IVe arrondissement de Paris . Sur le son de Sifax et Sofiane, Mecs de Cités, les deux ados se déhanchent dans ce lieu de culte, qui a d'ailleurs demander la suppression de la vidéo, sans succès . Dans un communiqué, le diocèse de Paris dénonce "l'inutile vulgarité" des images, et rappelle qu'une autorisation est nécessaire pour tourner dans une église .

La polémique a gonflé, puisque selon les avocats de Benjamin Ledig, "il fait l'objet d'un déferlement de haine d'une particulière violence" et "n'est pas en mesure de sortir de chez lui sans recevoir insultes et menaces de mort".

"Je ne regrette pas et je ne suis pas désolé"

Benjamin Ledig s'est lui expliqué sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, vendredi 18 février . Il assure avoir juste voulu "rigoler" avec son ami, sans prévoir de poster la vidéo ensuite . Une fois publiée, il explique que cela a été un moyen pour lui de répondre aux critiques envers son orientation sexuelle ou son style vestimentaire qui évoquaient des valeurs religieuses .

"Je ne m'excuse pas et je ne suis pas désolé", assure - t - il sur son compte TikTok cette fois, assurant être régulièrement la cible de critiques : "Ce qui arrive sur les réseaux, je l'ai déjà vécu . "

Son binôme sur la vidéo, Queen Paul, a lui affiché dans les biographie de ses comptes TikTok et Instagram des excuses "à tous les catholiques [ qu'il ] a pu blesser".