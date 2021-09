Tempête à New-York : un homme fume sa chicha sur une bouée en pleine inondation

Un new-yorkais fume une grande chicha au calme sur l'eau pendant que la ville panique.

par Team Mouv'

Des pluies torrentielles s'abattent sur la ville de New - York depuis le 1er septembre et les milliers d'habitants sont terrifiés . . . sauf un ! Un individu a été filmé en train de fumer la chicha tranquille sur une bouée dans la rue transformée en rivière !

Il se la coule douce

La vidéo surréaliste fait le buzz dans les journaux comme l'Obs et les réseaux sociaux . Dans la séquence on voit l'homme assis confortablement sur son matelas gonflable avec une grande chicha ( même pas le format mini ! ) à la main . L'individu est en train de flotter sur l'eau pépère et dérive dans la rue submergée . . . comme si c'était tout à fait normal . Dans la capitale inondée, il a l'air de prendre au pied de la lettre "prendre la vie comme elle vient" et vit sa best life alors que les pluies bloquent toute la ville américaine . Une scène complètement lunaire !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Malheureusement le bilan est lourd : 7 personnes sont décédées dans les eaux, la ville est bloquée et les rues impraticables . L'état d'urgence est déclaré dans la capitale américaine face à cette situation catastrophique .