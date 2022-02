Super Bowl : les réactions les plus drôles des internautes

C'était LE moment qu'on attendait tous : le Super Bowl a eu lieu dimanche 13 février, et on vous en a compilé les meilleures réactions.

par Team Mouv'

Pour certains, c'était le meilleur Super Bowl de tous les temps : la mi - temps du match 2022 était assurée par un concert de Snoop Dogg, Eminem, Mary J . Blige et Kendrick Lamar, Mary J . Blige et 50 Cent . Un grand moment de nostalgie, où chacun a pu retrouver les idoles de son enfance et du premier âge d'or du hip - hop; mais également l'occasion pour les internautes de se payer une bonne tranche de rire . On vous en a compilé le meilleur .

La Gen x a direct replongé en enfance

"La mi - temps du Super Bowl était faite pour ceux qui reconnaissent ces objets…"

L'arrivée de 50 Cent… inattendue

"Mon thérapeute : 50 Cent à l'envers n'est pas réel / 50 Cent à l'envers : "

Le petit détail qui n'est pas passé inaperçu : Snoop fume un petit joint avant d'entrer sur scène ( on précise, c'est légal là - bas ) .

"Noooon… Snoooooop ????? Jamaaaaais… . . "

Kanye West qui fait du… Kanye West

Pour être honnêtes, on est un peu fatigués pour lui, et de lui . Mais à part qu'il s'enjaille derrière une cagoule archi - flippante, il a l'air de passer un bon moment .

Les rageux blasés qui se sont couchés à 20h

( et ils avaient peut - être raison )

