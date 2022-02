Squeezie s'exprime sur son éloignement avec Cyprien

Suite aux déclarations de Cyprien, qui a dit être en froid avec Squeezie depuis deux ans, ce dernier a répondu.

par Team Mouv'

C'était pourtant un duo légendaire : Cyprien a révélé qu'il n'était plus en bons termes avec Squeezie, au grand damn des internautes . Ce dernier a pris la parole pour répondre aux propos de son ancien ami .

Petit brisage de cœur pour tous les fans du mythique tandem Cyprien - Squeezie : les deux amis ne sont plus vraiment amis, selon les dires du premier . Cyprien, qui a réalisé une vidéo pour répondre aux questions de ses abonnés, a en effet pris le temps de répondre aux fans qui s'inquiétaient de ne plus le voir publier de vidéo en featuring avec son meilleur pote de Youtube, Squeezie .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Selon Cyprien, qui répond sans détour à l'interrogation de ses abonnés, Squeezie a "fait le choix" de ne pas continuer à être ami avec lui, à son "plus grand regret" . Une nouvelle qui explique l'absence de vidéos où les deux amis sont au rendez - vous, mais qui a profondément désolé leurs abonnés, qui ne s'attendait pas à un tel dénouement .

Quant à Squeezie, celui - ci a répondu sur Twitter, confirmant les dires de Cyprien . S'il dit regretter leurs différends, il ne souhaite pas plus s'épancher sur une question qu'il considère d'ordre privé . On n'en saura pas plus, mais les deux anciens amis semblent bel et bien avoir tourné la page de leur amitié .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



