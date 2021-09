Soulja Boy veut se battre contre Kanye West et propose un combat de boxe

Un nouveau défi attend Kanye West : un combat de boxe proposé par Soulja Boy.

par Team Mouv'

Soulja Boy veut se battre. C'est en tout cas ce qu'il a dit sur Twitter, en postant un message adressé à Kanye West :"Est - ce que tu sais comment on se bat ?" avant d'ajouter "Je pense que tu es une salo * * Kanye West, allons - nous battre sur un ring ?" Des mots durs et insultants, qui font suite à la sortie de Donda.

Pourquoi Soulja Boy s'en prend à Kanye ?

Si Soulja Boy est très remonté, c'est lié à la sortie de l'album Donda. Soulja Boy n'est pas satisfait et explique qu'il devait être présent sur le morceau Remote Control mais que son couplet a finalement été supprimé sans qu'il soit au courant.

Pour appuyer ses dires, Soulja Boy a partagé des anciennes conversations avec Kanye West datant de juillet 2021 . Dans celles - ci, l'auteur de Donda lui demande de venir à Atlanta pour travailler avec lui, et poser sur le morceau en question . Après lui avoir envoyé son couplet, Soulja Boy pensait être retenu sur l'album, mais lors de sa sortie, il a découvert qu'il avait été évincé, contrairement à Young Thug qui figure sur le titre.

Soulja Boy n'est pas le seul à se plaindre de cette situation . C'est aussi le cas de Chris Brown qui a insulté Kanye West parce que son couplet a été coupé du morceau New Again, même si on peut quand même l'entendre dans les choeurs .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix