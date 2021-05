Soso Maness raconte une anecdote folle avec DJ Snake

De passage sur le plateau de Clique, Soso Maness a livré une anecdote amusante avec DJ Snake.

par Team Mouv'

Dans une nouvelle interview accordée à Clique TV, auprès de Mouloud Achour, Soso Maness est revenu sur un moment qu'il juge comme incroyable avec DJ Snake et qui démontre toute l'amitié entre les deux hommes. Les deux artistes qui sont tous les deux supporters des équipes rivales, l'OM et le PSG, ont partagé un instant mémorable au cours d'un match qui opposait les deux clubs .

Quand DJ Snake aide Soso Maness pour regarder le match PSG - OM

L'humilité, c'est la première chose que Soso Maness met en avant pour qualifier DJ Snake puis il poursuit : "Je vais te raconter une anecdote, tu vas pas me croire" lâche Soso Maness . "C'est un grand supporter du Paris Saint - Germain, et une fois j'étais au Mexique pour la création de mon album, et il y avait OM - PSG, pour la finale du Trophée des champions . " Seul problème, le rappeur n'arrivait pas à regarder le match depuis le pays situé dans la partie méridionale de l'Amérique du Nord . Et c'est à ce moment que DJ Snake lui est venu en aide : "Il me dit, alors tu es prêt pour le match, sauf que ça marche pas . Je lui dis que ça marche pas, et il me dit "ne bouge pas", et il m'appelle en visio, et il a tenu le téléphone debout devant la télé, pour que puisse regarder le match . "

Le rappeur qui dévoilera prochainement son album Avec le temps, poursuit : "Même pour mon frère je le fais pas ça . Il m'a tenu le téléphone pendant 90 minutes pour que je puisse voir l'OM jouer contre Paris . C'est ce genre de truc qui démontre la personne que c'est . Grand coeur, grand homme, toujours de bon conseil . " L'extrait est à découvrir ci - dessous .