Soprano est la personnalité préférée des enfants de 7 à 14 ans, devant Bigflo & Oli et Eric Antoine.

par Team Mouv'

Pour la deuxième année consécutive, Soprano est la personnalité préférée des enfants. Il devance ainsi Bigflo et Oli et Eric Antoine, qui sont respectivement deuxième et troisième, d'après un sondage réalisé par Ipsos pour Le Journal de Mickey .

Derrière ce trio de tête, on retrouve aussi l’acteur Jean - Paul Rouve ( 4ème ) , l’animateur scientifique Jamy Gourmaud ( 5ème ) , ainsi que Denis Brogniart le présentateur de Koh - Lanta, qui se positionne 6ème . Le premier sportif c'est Antoine Griezmann qui arrive à la 8ème place, puis Mbappé qui est 13ème . Ce dernier perd 10 places par rapport à l'année précédente, cela s'explique probablement par la baisse des compétitions sportives à cause de la crise sanitaire .

À noter que Jul fait son entrée dans le classement à la 39ème place, probablement grâce à son omniprésence en 2020, notamment avec la team de 13'Organisé . Aya Nakamura aussi fait son entrée, juste derrière Jul, à la 40ème place .

Le classement des personnalités préférées des enfants réalisé par Ipsos pour Le Journal de Mickey