Seb freestyle en chute libre à 200km/H

Seb (La Frite) a sauté d'un avion à 200km/h, le tout en freestylant.

par Team Mouv'

Dans une vidéo publiée sur le compte de Red Bull Binks, Seb La Frite, ou juste Seb, s'élance d'un avion en vol pour faire un saut en parachute en même temps qu'il freestyle .

Les images sont tout simplement incroyables : Seb a été invité par Red Bull à relever un défi fou, celui de sauter d'un avion tout en rappant . Or, rien n'arrête le youtubeur, petit - ami de Léna Situations, et celui - ci a réalisé le challenge avec brio, créant des images impressionnantes sur la chanson Prends de la vitesse, qui prend tout son sens lors de ce défi .

Dans la vidéo, on peut suivre Seb alors que le youtubeur monte dans l'avion et se prépare au saut . Même si on devine le jeune homme tendu, celui - ci semble extrêmement serein à l'image . Encore plus surprenant, pendant la chute, Seb garde son calme et parvient à nous délivrer un freestyle de qualité .

Entrainement intensif

L'idée était folle, et il n'y avait probablement que Seb pour aller jusqu'au bout : l'influenceur nous a habitués à tout types de challenges, et semble littéralement ne reculer devant rien . Toutefois, sur Twitter, ce dernier confie tout de même avoir eu un sacré coup de chaud : "croyez pas, j'me suis vu mourir plusieurs fois", ironise - t - il avec ses fans . Dans une interview pour Red Bull, le jeune homme explique avoir pris des cours pendant 10 jours avant l'événement .

Quant au rap, il raconte que ça a été très compliqué à préparer : "J’ai écrit le morceau il y a quelques mois . Je le répétais tous les jours ( . . . ) pour que ça devienne automatique et que, durant la chute libre, je n’aie même plus à penser à mon texte parce que les conditions font que c’est très compliqué . ( . . . ) À 200 km/h, le vent souffle fort, donc il fallait le casque le plus hermétique possible" . Véritable passionné de rap depuis l'enfance, Seb a décidé de sortir un premier projet en novembre pour partager son amour de la musique .

En tout, Seb aura sauté 16 fois : un chiffre énorme, qui explique en partie la sérénité du youtubeur et la qualité de son flow . Pari gagné pour le youtubeur, qui a énormément bossé et auquel le mérite revient entièrement . Le disque de Seb sera dans les bacs le 26 novembre, et est déjà disponible en pré - commande .