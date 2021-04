SCH, Nekfeu, Damso... il les imagine chauves avec une moustache

Un tatoueur du nom d'Anthodraw a imaginé vos rappeurs préférés... chauves.

par Team Mouv'

En trainant sur les réseaux, on tombe parfois sur des pépites incroyables qui redonnent le sourire, voire qui nous font taper des grosses barres .

Nouveau look pour vos rappeurs préférés

Cette semaine, c'est le tatoueur Anthodraw qui régale avec un concept simple mais vraiment drôle . Il a décidé de choisir des têtes d'affiche du rap français qui ont plutôt des belles chevelures et de les rendre complètement chauves sur ses montages (repérés par Interlude), avec une petite moustache en plus pour certains . C'est donc SCH, Damso, Nekfeu, Vald, Maes et Lacrim qui passent à la tondeuse, plus rien sur le caillou . Le résultat est vraiment golri, même si les principaux intéressés vont sans doute moins valider . . .

Lacrim chauve (anthodraw)

SCH chauve (anthodraw)

Nekfeu chauve (anthodraw)

Damso chauve (anthodraw)

Maes chauve (anthodraw)

Vald chauve (anthodraw)

Evidemment pour Nek, on pense direct aux conseils de sa sœur dans le titre Cheum : "Ma sœur m'a dit : "Arrête de mettre des casquettes, tu vas finir chauve, Mais, si je finis chauve, eh bah, je mettrai des casquettes" .

Bref, morale de l'histoire : profitez des beaux cheveux de SCH lissés avant que la vieillesse fasse des dêgats . . .