Saïd Bogota condamné à 16 ans de prison pour tentative de meurtre

L'acteur Saïd Bogota a été condamné pour avoir enlevé, séquestré et tenté de tuer le nouveau copain de son ex petite-amie.

par Team Mouv'

Célèbre pour avoir joué dans Pattaya et Taxi 5__, Saïd Bogotta était jugé pour enlèvement, séquestration et tentative de meurtre . Son procès, qui avait commencé le 13 septembre, vient de se terminer par une sentence de 16 ans de prison ferme selon les infos de Franceinfo.

Il faut revenir en 2018 pour se souvenir des faits : un jeune homme de 17 ans, apprenti mécanicien, est enlevé sur son lieu de travail et séquestré dans une cave. Torturé avec de l'acide et des gaz lacrymogènes, il est ensuite emmené dans un champ, battu à nouveau, reçoit deux tirs de flashballs et plus de vingt coups de crochets de remorquage.

Saïd Bogota, l'ex jaloux, violent . . . et criminel

Le jeune homme est formel : il a reconnu l'acteur Saïd Bogotta parmi ses agresseurs . Ce dernier, auteur des coups de crochet, aurait même dit : "'il a vu ma tête, il me connaît, il faut le terminer", avant de badigeonner l'adolescent d'essence et de l'incendier . Miraculeusement, le garçon s'en sort vivant .

L'acteur de 28 ans avait alors reconnu avoir essayé de tuer la victime, qui était en fait le nouveau copain de son ex petit - ami . Mais très vite, Bogota était revenu sur sa déclaration . Selon lui, il avait juste cherché à "mettre un coup de pression" sur l'adolescent au cœur de ses jalousies . Mais le procès, qui a tenu compte entre autres des examens médicaux de la victime, a fini par reconnaître l'acteur coupable, et le condamner à 16 ans de prison . Deux autres complices ont écopé chacun de 10 et 13 ans de prison .

La fin d'un long parcours pour les victimes, et le début d'un nouveau pour Bogota . L'ancien acteur va avoir le temps de se remettre en question et réfléchir à ses actes de violence depuis la prison .