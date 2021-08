Sadek : un influenceur le provoque et lui propose un octogone

Une histoire de bagarre et d'influenceur qui se finit bien !

par Team Mouv'

Connu pour ses coups de gueule légendaires, Sadek ne mâche pas ses mots à trouve un certain plaisir à revendiquer ses opinions sur ses réseaux . Tel un politicien sur son yacht, il a récemment taillé les influenceurs qui partent tous à Dubaï en nous conseillant de considérer que tu ce qui était à eux était à nous, en affirmant que sans nous ils seraient serveurs ou escortes . . .

Une haine incontestable envers les personnes qui influencent l'opinion et la consommation par leur audience sur les réseaux sociaux, qui n'est pas passé dans les oreilles de tout le monde, et encore moins dans les oreilles de Dylan Thiry. L'ancien candidat luxembourgeois de Koh - Lanta, devenu, selon ses propres termes, un "influenceur musulman", n'a pas hésitez à sortir une grosse blague salasse pour provoquer le rappeur originaire de Neuilly - Plaisance pour . . . un octogone.

Une petite vidéo de provocation qui n'a pas vraiment donné suite, même si elle a su créer de l'engouement, puisque l’influenceur avoue être parti "en life" et mais continue d'insister : respecte les influenceurs !

Tout est bien qui finit bien

Un peu plus tard dans la soirée, suivant les réseaux de l'ancien candidat de l'équipe jaune, on apprend que Dylan et Sadek se sont donnés rendez - vous. Et là tout de suite en sent que ça fait moins le fier !

Heureusement que ce sont hommes matures qui pensent à réfléchir et discuter avant de se bagarrer. La rencontre s'est hyper bien passé, ils sont presque devenus potes car le violence ne résout rien ! Et puisqu'il n'était pas vraiment visé, Dylan apprécie et raconte qu'ils ont discuté près de 45 minutes et n'a pas hésité pas faire l'éloge de Sadek, ce mec posé, très intelligent et réfléchi !

Une histoire qui finit bien et sur le ton de l'humour ! On n'aurait pas cru . . .

"Aimons - nous vivant" comme dirait Sadek .