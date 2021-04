Sadek chambre Thomas Müller en lui envoyant un message vocal sur Instagram

Sadek trolle l'attaquant du Bayern Munich après la qualification du PSG.

par Team Mouv'

Suite à l'énorme exploit du PSG qui a éliminé le Bayern en quarts de finale de la Ligue des Champions, beaucoup de rappeurs parisiens : Mokobé, Rim'K . . . ont célébré cet exploit sur les réseaux. Sadek l'a fait à sa manière et c'est comme ça qu'on l'aime .

Sadek répond à Muller

Comme tout bon supporter du PSG, Sadek s'est souvenu de la petite provocation de Thomas Muller après le tirage PSG VS Bayern . En effet, le joueur bavarois, confiant, un peu taquin, mais respectueux, avait annoncé la couleur en lâchant en fin de vidéo, un "au revoir, la ligue des champions", une phrase qui avait beaucoup énervé les supporters parisiens . Comme pour tout chambrage, le retour de bâton est fréquent et c'est Sadek qui s'est amusé à lui envoyer un message privé sur Instagram en vocal en imitant son message avec un accent allemand approximatif mais bien golri : "au revoir, le champions league, allez allez" . C'est de bonne guerre !

Sans aucun doute, Sadek va faire plaisir aux nombreux supporters du PSG et quand c'est du chambrage pas haineux et violent, on valide fort .

Sadek invité de Mouv' Rap Club

Le rappeur du 9 - 3 était d'ailleurs l'invité de Mouv' Rap Club ce mercredi 14 avril pour parler de son dernier album Aimons - nous vivants, les derniers périodes difficiles qu'il a vécues . . .