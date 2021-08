Sadek accepte l'octogone proposé par Booba

Un nouveau "choc" s'apprête à secouer le Rap Game : Sadek et Booba sont en clash.

par Team Mouv'

Alors que Sadek tire à vue depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, le Duczer vient d'entrer dans la danse . Après que le rappeur de Neuilly Plaisance ( 93 ) s'en soit pris violemment aux "influenceurs" qu'il accuse de faire la promotion d'arnaques, Booba a mis le feu aux poudres en vidéo .

"Commence par arrêter de vendre des matelas"

Alors que Sadek a publié en début de semaine une vidéo dans laquelle il critiquait très violemment le business model ( souvent malhonnête) des influenceurs, Booba est entré en scène en publiant un montage de Sadek faisant une petite pub sur son snap pour une entreprise de literie en commentant : "C'est bien bien beau tout ça frérot, moi non plus je n'aime pas la télé - réalité, les inflenceurs etc . . . Mais commence par arrêter de vendre des matelas comme Linda" :

Le ton monte vite

Après cette vidéo plutôt pas méchante, le ton est malheureusement rapidement monté entre les deux artistes parisiens : beaucoup trop d'insultes et de haine . Dans une vidéo de réponse, Dek - Sa interpelle directement le Duczer, mais à sa manière : "Eh le vioc, réveille toi ! Si je peux ramener un matelas de très haute qualité chez ma daronne, je le fais . Un matelas à l'aloe vera, elle en est très contente ! Trou du c * l" .

Octogone sans règle ?

Alors forcément, la guerre étant déclarée, les deux rappeurs se sont échangés des politesses toute la soirée du 24 au 25 août par réseaux sociaux interposés . Booba est allé jusqu'à ressortir des images d'une bagarre entre Sadek et un automobiliste . Comme souvent dans ces cas là, les internautes assoiffés de sang et de drama réclament un octogone : "Octogone sans - grec, t'es chaud Johnny ? !" ironisait B20, "Je suis super chaud, fils de p * te de vioc" répond directement Sadek .

Je ferai l'octogone avec Booba, il l'a proposé, il ne faut plus reculer maintenant

Bon franchement, on y croit moyen . . . ça risque de faire comme avec Kaaris, beaucoup de clashs mais pas de bagarre au final .

Et puis on avait pourtant dit : Aimons - nous vivants, non ? !