The Rock : des internautes veulent qu'il devienne président des USA, il répond

Au moins 46% des Américains soutiendraient une course présidentielle de Dwayne Johnson, selon un nouveau sondage.

par Geoffrey

L'acteur et ancien catcheur professionnel Dwayne Johnson dit "The Rock" a laissé entendre qu'il pourrait être candidat à la présidentielle de 2024 . Un sondage publié mardi par Piplsay montre que près de la moitié des américains soutiendraient sa candidature . Le sondage a révélé que 29% soutiendraient les campagnes de Johnson pour président et Matthew McConaughey en tant que gouverneur du Texas . 17% supplémentaire serait là pour soutenir uniquement la course de Johnson, ce qui donne donc 46% des américains .

Dans un article d’USA Today publié en février 2021, l’acteur a déclaré qu'une décision concernant son avenir politique appartiendrait "au peuple" :

J'envisagerais une élection présidentielle à l'avenir si c'est ce que les gens voulaient . Vraiment, je veux dire cela, et je ne suis pas du tout désinvolte avec ma réponse . Cela dépendrait des gens . . . Alors j'attendrais et j'écouterais .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le dernier sondage étant publié, l’acteur américain reste sur sa position mais décide quand même de nuancer les faits sur Twitter en expliquant que c’est un simple sondage .

En plus de Dwayne Johnson, le sondage a proposé aux répondants d'autres célébrités qui pourraient se présenter à la présidence . Angelina Jolie a reçu un soutien de 30%, tandis que 27% ont soutenu Oprah Winfrey et 22% ont soutenu Tom Hanks . Un total de 63% ont déclaré que les stars hollywoodiennes "feraient de bons politiciens" si elles avaient "des aptitudes politiques" ou "la bonne équipe en place" .