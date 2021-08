Rihanna milliardaire : elle réagit en 3 mots

Elle est belle, talentueuse et millionaire : Riri est un top.

par Team Mouv'

Récemment, le magazine Forbes annonçait que la chanteuse Rihanna était la première chanteuse milliardaire de son époque . Surprise par des paparazzis dans la rue ce weekend, la chanteuse originaire de la Barbade s'est vue demander ce qu'elle ressentait entant que "Self - made billionaire" .

Grâce à Dieu

Dans cette courte vidéo publiée sur la page Instagram 247 PapsTV, on peut apercevoir Riri en pleine promenade entourée de photographes . "Qu'est - ce que ça fait d'être une milliardaire qui s'est faite seule ?" demande la personne qui filme . "Dieu est bon !" répond tout naturellement la star avec un large sourire :

La chanteuse et femme d'affaires a récemment dévoilé sa marque de parfum nommée Fenty, et dont la première essence est tout juste disponible . Entre la musique et le business, Riri doit avoir un emploi du temps bien chargé et c'est surement aussi pour cela qu'elle est la deuxième "entertaineuse" la plus riche du monde, juste derrière la présentatrice Oprah Winfrey.