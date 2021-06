Rihanna et A$AP Rocky se font refouler d'une boîte à New-York

C'est l'image insolite de la semaine : A$AP Rocky et Rihanna refoulés d'une boîte de nuit.

Fous amoureux depuis plusieurs mois, A$AP Rocky et Rihanna ont décidé de se faire une bonne soirée à New - York sans vraiment se cacher. . . Voulant s'enjailler comme tout bon couple qui se respecte, les deux artistes ont décidé d'aller en club, sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu . . .

Une scène surréaliste

En effet, le couple le plus stylé de la planète s'est fait recaler d'une boîte à New - York, car Rihanna n'avait pas sa carte d'identité . . . et surtout parce que le videur ne savait qui était la chanteuse. Des images de cette séquence assez surréaliste circulent sur les réseaux depuis plusieurs heures où on voit bien le rappeur choqué :"vous ne connaissez pas Rihanna ? !" . Incrédules mais avec le sourire, les deux amoureux ont finalement décidé de ne pas insister face au videur intransigeant .

Plus tard, le couple est parti aller s'amuser dans un bar et jouer aux jeux d'arcade pour se détendre un peu .

Ils ont beau être deux des plus grandes superstars au monde, ils peuvent quand même se faire recaler par un videur qui doit vivre dans une grotte ou être coupé de musique et d'internet depuis plus de 20 ans . . . . On en connait un qui risque de se faire secouer par son patron : "tu as viré Rihanna et A$AP Rocky de mon club ??? ! !"