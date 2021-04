Rihanna et A$AP Rocky ont fait la fête avec Drake

Drake, Rihanna et ASAP Rocky ont passé un bon moment à faire la fête tous ensemble à Hollywood Ouest.

par Team Mouv'

La relation amoureuse entre Rihanna et ASAP Rocky continuent de susciter beaucoup de rumeurs et leur dernière rencontre risque de rajouter de l'huile sur le feu . En effet, selon les informations du média E ! News, les deux artistes se seraient retrouvés ensemble à l'occasion d'une soirée avec Drake himself .

Le duo a été aperçu entrain de quitter le restaurant Dalilah situé à Hollywood Ouest, le 12 avril dernier . Si ils n'ont jamais officialisé leur relation, ASAP Rocky est tout de même sorti avec une trace de rouge à lèvre sur la joue . Etonnant . . . En tout cas, toujours d'après les mêmes informations, le duo était tout simplement en compagnie de Drake, qui organisait une soirée à l'arrière du restaurant . "Rihanna et A$AP sont arrivées vers minuit et sont restées plusieurs heures dans la nuit" détaille la source avant d'ajouter : "ils allaient et venaient entre la salle principale et une salle privée, ils riaient avec Drake et buvaient des verres avec lui . Il y avait des bouteilles partout, tout le monde prenait des photos et passait un bon moment . "

Pour conclure, la source précise que même si Drake et Rihanna ont eu une relation dans le passé, il n'y a aucune animosité entre Drake et ASAP, bien au contraire . "Drake aime et apprécie ASAP Rocky . "

