Rihanna enceinte de son premier enfant ?

Des rumeurs annoncent que Rihanna serait enceinte de son premier enfant avec ASAP Rocky.

Rihanna serait enceinte de son premier enfant avec son petit ami ASAP Rocky. La chanteuse, âgée de 33 ans, a déclenché des rumeurs l'année dernière lorsqu'elle a déclaré qu'elle voulait quatre enfants et a alimenté les spéculations cette semaine lorsqu'elle est apparue avec un "baby bump" (ventre d'une femme enceinte) à la Barbade.

Info ou intox ?

Rihanna s'est rendue à la Barbade lundi pour être nommée héros national de son pays d'origine. L'auteure d'Anti a fait exploser Internet alors qu'elle portait une robe orange moulante à collier pour la cérémonie d'inauguration. De nombreux fans ont publié des photos de l'événement sur les médias sociaux, affirmant que Rihanna avait un ventre de bébé visible dans la robe. Un utilisateur certifié, The Academy, a écrit : "Rihanna est enceinte de son premier enfant avec A$AP Rocky".

Le tweet a reçu des milliers de retweets et de like, mais rien ne permet d'étayer les affirmations. La vague de rumeurs s'est encore emballée lorsqu'il a été rapporté que Rihanna a demandé aux employés de la Barbade de ne pas fumer autour d'elle. Une source a affirmé à MTO News : "Le personnel a été informé que chez elle, il est interdit de boire ou de fumer. [ Rihanna ] est enceinte, et veut mettre au monde son bébé dans un environnement sain".

L'année dernière, la chanteuse de Stay a admis qu'elle souhaitait avoir trois ou quatre bébés dans les dix prochaines années. Lorsqu'on lui a demandé où elle se voyait dans une décennie, elle a répondu au British Vogue : "Dix ans ? J'aurai 42 ans ! Je serai vieille. J'aurai des enfants, trois ou quatre d'entre eux".

Alors info ou intox ? Pour l'instant rien n'a été confirmé par l'une des deux stars.