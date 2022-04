Rihanna confie qu'elle a longtemps laissé A$AP Rocky dans la friendzone

Avant de faire de lui le papa de son futur enfant, Rihanna a avoué qu'elle a longtemps préféré rester amie avec A$AP Rocky.

par Team Mouv'

Ah, la friendzone. On est beaucoup à connaître cette position inconfortable, mais rassurez-vous : sur ce sujet, on est tous égaux. Apparemment, A$AP Rocky aurait pas mal galéré pour passer d'ami à copain avec Rihanna.

En effet, Rihanna a avoué dans une longue interview avec Vogue, entre autres confidences sur sa grossesse et sa vie privée, qu'elle avait longtemps laissé sa moitié dans l'attente. Le couple, qui a annoncé attendre un enfant en janvier, a apparemment pris du temps à se créer : la chanteuse de la Barbade et A$AP ont été pendant plusieurs années amis avant de passer à l'étape du dessus.

Huit ans pour passer de potes à amoureux

Riri le reconnaît : "les gens ne sortent pas facilement de la friendzone avec moi", confie-t-elle, ajoutant *"et ça a clairement pris un moment pour aller au-delà du fait qu'on se connaissait très bien, parce qu'on savait les problèmes que ça pourrait créer"***.** Compréhensible, étant donné le succès de Riri, dont la vie privée est à tel point guettée que chacun de ses choix peut créer un séisme.

Ainsi, si les deux tourtereaux se sont rencontrés pour la première fois en 2012 aux MTV Music Awards où ils avaient chanté ensemble. Apparemment, il n'avait pas assuré pour cette rencontre, puisqu'il avait touché les fesses de Rihanna, qui ne s'en est pas offusquée - une preuve, selon elle, qu'elle avait déjà un petit crush pour lui. C'est la pandémie qui a finalement rapproché les deux amis : "il est devenu comme une famille à ce moment là", dit-elle amoureusement, avant d'ajouter : "j'ai l'impression que je pourrais passer n'importe quelle partie de ma vie avec lui".

Avis aux galériens du love : tout n'est pas perdu, et parfois, les choses prennent du temps. Et si Riri a pu être convaincue, alors tout est possible.