Rick Ross fait le beau avec sa nouvelle montre à 2 millions de dollars

Rosey aime l'horlogerie de luxe, et il le fait savoir !

par Team Mouv'

Rick Ross est l'un des plus gros succès commerciaux du rap US ces dernières années . Grâce à cette réussite fulgurante, Rozay mène une vie de prince entre collection de voitures, grande gastronomie et haute horlogerie. Avec sa dernière acquisition, le natif de Floride affole les compteurs !

2 millions autour du poignet

Pour son nouveau bijou, Rozay a eu un coup de cœur pour un modèle très particulier de montre proposé par la compagnie Jacob & Co : le 'Billionaire Ashoka’. Ce trésor est composé d'un or blanc 18 carats sertie de diamants taillés en baguette . Avec son dial squelette, la montre laisse apparaitre un mouvement compliqué, franchement magnifique !

Rosey dans l'actu

Récemment, Rick Ross s'est exprimé sur le clash Drake vs Kanye West. Le rappeur ne prend pas vraiment au sérieux le clash entre ces deux artistes qu'il connait bien . Toujours aussi fou, il a également acheté cash un manoir somptueux pour une valeur de 3 . 5 millions de dollars en mars dernier . . . de l'argent de poche pour Rozay !