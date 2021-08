Rick Ross donne son avis sur le clash Kanye West VS Drake : "Rien de personnel"

Rick Ross observe de loin le clash entre Drake et Kanye, sans trop y croire.

par Team Mouv'

En interview chez SiriusXM dans le The Mike Muse Show pour parler de la sortie de son livre intitulé The Perfect Day to Boss Up: A Hustler’s Guide to Building Your Empire, Rick Ross s'est exprimé sur le clash qui oppose Drake et Kanye West ces derniers jours . Alors que leurs publics respectifs attendent de pied ferme leurs albums, Drizzy et Yé s'envoient des piques sur les réseaux . . . Mais tonton Ross n'est pas dupe !

"J'adore ça ! "

Pour Rick Ross, ce clash serait plutôt une compétition saine. Quand le journaliste l'interroge sur le clash il répond directement : "J'adore ça !" comme le rapporte complex. L'artiste a ensuite lu un message reçu de Drake qui disait : "Tout est sur le point de sortir, je serai bientôt libre comme un oiseau" . Rozay commente : "J'ai simplement répondu : "_Hahahaha" parce que de mon point de vue, je comprend le génie de ces deux artistes et je comprend_ qu'il n'y a rien de personnel entre eux" . Rick poursuit son explication en disant : "Ce sont deux esprits créatifs qui s'inspirent l'un l'autre ."

Rosey calme le jeux

Le rappeur abordera même le fait que Kanye n'ait pas hésité à poster l'adresse de Drake sur les réseaux sociaux : "Mais qui n'avait pas déjà l'adresse de Drake ?" s'amuse Rick Ross . Il est vrai que l'adresse du splendide manoir de Drake est connue depuis longtemps . "Mais si tu ne comprends pas ce qui se passe, tu peux être emmené à penser que c'est une histoire personnelle . Ce ne l'est pas du tout__ . C'est juste qu'ils se préparent à ce que tout sorte ( NDLR : les albums ) comme l'a dit Drake" conclut Rosey .

La sortie du livre de Rick Ross The Perfect Day to Boss Up: A Hustler’s Guide to Building Your Empire est attendue pour le 7 septembre 2021 .