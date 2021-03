Rick Ross achète un manoir… en liquide pour 3,5 millions de dollars

Espérons qu'il entretienne des bonnes relations avec son banquier.

par Geoffrey

Il ne vous viendrait pas à l’idée d’acheter une maison avec du liquide . C’est pourtant ce que Rick Ross a fait en prenant la maison de l’ancienne star de la NBA Amar'e Stoudemire en Floride qu’il a payé en espèce .

Le rappeur américain a donc dépensé 3,5 millions de dollars pour ce bien situé à l'ouest de Fort Lauderdale, qui est resté sur le marché pendant seulement quatre jours .

C'est un vaste domaine dans une zone très isolée . Dès le moment où je suis entré à l'intérieur, j'ai apprécié les hauts plafonds et la richesse des détails .

L'énorme domaine se compose de 2,3 hectares, avec 7 361 mètres carrés habitable offrant quatre chambres et 5 salles de bains . La maison dispose également d'une porte cochère, d'un garage pour neuf voitures, d'une cuisine de chef, d'une salle de cinéma secrète, de deux bureaux, d'un bar intérieur avec table de billard et d'une salle de yoga .

La chambre principale dispose d'une salle de bains privative qui comprend une baignoire et un immense placard avec un lustre . On retrouve dans la cour arrière une cascade, une terrasse et une cuisine d'été .