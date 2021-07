Qui sont les artistes qui ont gagné le plus d'argent en 2020 ?

Billboard annonce les musiciens les mieux payés au monde...

Tu l'auras remarqué, on est dans une période extrêmement compliquée pour la culture . Les années 2020 et 2021 ont été plus catastrophiques avec une crise sanitaire qui paralyse encore les secteurs de l'art et de l’événementiel . Plus ou quasi plus de concerts, des salaires en chute libre même pour les artistes de premier plan ( passant de 69 millions de dollars en 2019 à 387 millions de dollars en 2020 ) , l'économie de la filière musicale connait de grands bouleversements mais ne s'est pas arrêté pour autant .

À défaut de pouvoir s'amuser en concert, les fans ont compensé tant qu'ils ont pu sur par l'achat de musique enregistrée et par la consommation de stream et live musical favorisant une augmentation des redevances qui ont, pour le marché américain, collectivement augmentés de 56%, passant de 197 millions de dollars en 2019 à 308 millions de dollars. Individuellement, selon les sources du classement Billboard, les redevances des artistes en streaming ont augmenté de 82 % passant de 106 millions de dollars à 193 millions de dollars, et représentaient un peu moins de 50 % des revenus totaux des 40 premiers "Money Makers" . Les redevances sur les ventes, numériques et physiques, ont également augmenté de 39%, passant de 42 millions de dollars à 59 millions de dollars, une tendance qui se poursuit actuellement . . .

Mais alors qui a réussi à brasser le plus d'argent en 2020 ?

Le top 3

Déjà au top de la rentabilité en 2019, Taylor Swift est l'artiste qui a généré le plus d'argent en 2020, au 23,8 millions de dollars ( 10,6M $ grâce au streaming, 10M $ grâce à la vente et 3,2M $ grâce à l'édition . ) Elle est suivi de très près par Post Malone qui réussi à gagner 23,2M $ avec beaucoup moins de ventes mais qui avait réussi à être en tournée avant la fermeture des salles . Attention, la 3ème place va t'en boucher un coin : Céline Dion qui elle aussi s'était enrichit avec 17M $ de bénéfices grâces aux recettes de ses tournées .

Le top 10

Malheureusement pour les fans de Drake, il n'est qu'à la 6ème position mais reste l'artiste streaming n°1 aux USA ( comme il l'était en 2019 ) avec près de 8 milliards de flux .

Le jeune YoungBoy Never Broke Again, qui s'est fait mondialement connaître avec le titre Outside Todayi en 2018, a réussi à maintenir les fruits de sa réussite en générant 11,9 millions de dollars ( 9ème position )

Lil Baby, dixième du classement, a généré plus de 6,2 milliards de streams, dont près de 4,6 millions audio, pour 9,1 millions de dollars . Ses tournées proviennent de deux concerts .

Le top 50

The Weeknd ( top 11 ) , qui a été malheureusement boycotté par les Grammys, s'en est quand même bien sorti grâces aux redevances . Il s'est classé au 7e rang des flux globaux ( 4,8 milliards de dollars ) et des redevances de streaming ( 7,3 millions de dollars ) . Contrairement à la plupart des autres groupes de R & B / hip - hop, The Weeknd a également généré de fortes redevances de vente . Bien qu'il ne soit pas suffisant pour figurer dans le top 10 de cette catégorie, il s'est classé deuxième pour les ventes de téléchargements d'albums avec 314 000 exemplaires et n° 3 pour les téléchargements de morceaux avec plus d'un million de dollars de recette . . .

Eminem réussi à se placer à la 14ème position avec deux albums sortie en mode surprise qui se sont bien classés et aussi grâce aux flux vidéos qui ont rapporté gros ( 9,7M $ au total ) .

Il est suivi de par Lil Uzi Vert ( 9,5M $ ) qui lui aussi s'est principalement enrichi grâce aux steaming sans aucun revenus liés aux tournées, tout comme Dababy ( 17ième avec 9,1M $ ) , Bad Bunny ( 21ème avec 8,4M $ ) , Future ( 22ème avec 8,2 M $ ) , Ariana Grande ( 23ième avec 7,5M $ ) et Roddy Rich qui avait cassé internet avec The Box ( 24ième avec 7,4 M $ )

Kanye West se place à 30ième position du classement avec 6,3 M $ généré en 2020 ) et sera suivi de près par Justin Bieber et ses 6 . 22M $ . Travis Scott progresse dans le classement 2020 ( 35ième avec 5,82M $ ) , malgré un salaire net trois fois plus important en 2019 . Le lendemain de l'événement Astronomical, les téléchargements numériques de son catalogue avait explosé de 1488 %, passant de 2 000 à 34 000 ! Ed Sheeran qui avait réussi à se placer deux fois dans le Hot 100 en février 2020 finira 36ième du classement avec 5,66 M $ .. .

Classement général

1 . Taylor Swift: $23 . 8 million

2 . Post Malone: $23 . 2M

3 . Céline Dion: $17 . 5M

4 . Eagles: $16 . 3M

5 . Billie Eilish: $14 . 7M

6 . Drake: $14 . 2M

7 . Queen: $13 . 2M

8 . The Beatles: $12 . 9M

9 . YoungBoy Never Broke Again: $11 . 9M

10 . Lil Baby: $11 . 7M

11 . The Weeknd: $10 . 4M

12 . Aventura: $10 . 2M

13 . AC/DC: $10 . 1M

14 . Eminem: $9 . 7M

15 . Lil Uzi Vert: $9 . 5M

16 . Luke Combs: $9 . 2M

17 . DaBaby: $9 . 1M

18 . Metallica: $9M

19 . BTS: $8 . 9M

20 . Pink Floyd: $8 . 8M

Globalement, on remarquera que le R & B et le HipHop ont explosé en 2020 ( avec 12 artistes dans le top 50, contre trois en 2019 ) grâce à ses nouveaux talents très fort en streaming . Un peu moins évident pour les grosse têtes d'affiche country, rock ou reggae . . .