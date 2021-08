Quand PLK trolle un fan qui pense lui ressembler

Sur Twitter, PLK a remballé un fan qui pensait lui ressembler.

par Team Mouv'

Il pensait ressembler à PLK et c'est raté . Sur Twitter ce week - end, PLK a remballé un fan d'une drôle de manière. Timeo a posté sa photo, à côté de celle du rappeur en l'interpellant : "Askip je suis ton sosie PLK, faut que tu vois ça . "

PLK fait appel au Coach Oumar

Pour répondre au fan, PLK a utilisé l'un des memes plus drôles des derniers mois . Il s'agit d'un screen d'un téléphone avec un nouveau message venant de "Oumar Coach" qui répond froidement et sèchement "bonsoir non" .

Le tweet de PLK cumule plus de 50 000 likes, il faut dire que l'utilisation du meme est vraiment parfaite avec la situation . Sinon, côté ressemblance, on vous laisse juger par vous - mêmes, mais PLK semble très clair .

