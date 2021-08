Quand Gradur conduit sa propre course Uber

Gradur est probablement le meilleur client dont un chauffeur VTC puisse rêver.

par Team Mouv'

Visiblement Gradur est en grande forme ces derniers temps ! Récemment aperçu entrain de signer le front d'un fan en séance de dédicace, le rappeur de Roubaix vient de publier une vidéo hilarante dans laquelle il nous embarque avec lui dans la peau d'un chauffeur Uber .

"Je vais conduire ton Uber ! Aller hop ! "

Sans trop qu'on comprenne pourquoi, l'homme au bob est en vidéo en train de conduire la course Uber qu'il avait lui - même commandé . . . "Mais t'as trop de valises aussi !" s'amuse le chauffeur à l'arrière, "Ouais, mais tu vas me rembourser !" déconne Gradi sur ces stories Instagram repérées et compilées par Générasonrap :

La rigolade avant tout

Après un petit briefing sur comment faire fonctionner la boite automatique du véhicule hybride, Gradur le VTC a tranquillement fait sa course avant de dire au revoir chaleureusement au chauffeur qui s'était bien reposé . Ambiance bon enfant et grand sourire aux lèvres, Gradur rejoint son véhicule sur - équipé : "On est ensemble ! Mais là c'est la vie de César vraiment" . Toujours aussi bon délire le Gradidur !