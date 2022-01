Quand Adonis, le fils de Drake, lui donne une leçon de français

Le fils de Drake a donné une petite leçon de français à son père, et c'est très amusant.

La relation entre Drake et son fils est ultra touchante. Depuis qu'il a révélé au monde l'existence de son fils, le rappeur ne se cache plus avec Adonis. Très souvent, il poste des photos ou vidéos en sa compagnie. Des moments privilégiés pour le rappeur, comme cette nouvelle vidéo dans laquelle on le voit en train d'apprendre des mots en français.

Oui, parce que Adonis (4 ans) est le fruit de la liaison entre le 6 God et la française Sophie Brussaux. Par conséquent, le jeune enfant parle aussi bien français qu'anglais. Cette séquence vidéo attendrissante est disponible ci-dessous, et on vous laisse apprécier le talent de Drake en français, mais aussi l'amour qu'il porte à son fils.

